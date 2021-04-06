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У центрі Львова невідомі відкрили вогонь (фото)

6 квітня, 14:27

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Підозрюваних оперативно затримали копи

У центрі Львова двоє чоловіків відкрили стрілянину.

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Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції області, інцидент стався на вулиці Кирила і Мефодія. Про стрілянину посеред вулиці в поліцію заявив очевидець. Він розповів патрульним, куди попрямували невідомі і надав опис чоловіків.

Негайно обстеживши прилеглі території, на вулиці Грушевського, поліцейські виявили двох схожих чоловіків.

Невідомі почали помітно нервувати, побачивши співробітників поліції. Їх зупинили правоохоронці.

Це були 34-річний львів'янин, підсудний за статтею "умисне легке тілесне ушкодження" і 40-річний місцевий житель.

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"Під час поверхневої перевірки у першого виявили кобуру та предмет схожий на пістолет. На раніше згаданій вулиці патрульні знайшли використану гільзу", – розповіли в патрульній поліції.

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Затриманих доставили до відділу для встановлення обставин. Подію попередньо кваліфікували за статтею "хуліганство".

Раніше ми повідомляли, що в поїзді Костянтинівка – Київ сталася стрілянина.

Також нагадаємо, на Прикарпатті чоловік почав стрілянину по злодіям деревини.

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Львів стрільба патрульні
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