У центрі Львова невідомі відкрили вогонь (фото)

У центрі Львова двоє чоловіків відкрили стрілянину.
Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції області, інцидент стався на вулиці Кирила і Мефодія. Про стрілянину посеред вулиці в поліцію заявив очевидець. Він розповів патрульним, куди попрямували невідомі і надав опис чоловіків.
Негайно обстеживши прилеглі території, на вулиці Грушевського, поліцейські виявили двох схожих чоловіків.
Невідомі почали помітно нервувати, побачивши співробітників поліції. Їх зупинили правоохоронці.
Це були 34-річний львів'янин, підсудний за статтею "умисне легке тілесне ушкодження" і 40-річний місцевий житель.
"Під час поверхневої перевірки у першого виявили кобуру та предмет схожий на пістолет. На раніше згаданій вулиці патрульні знайшли використану гільзу", – розповіли в патрульній поліції.
Затриманих доставили до відділу для встановлення обставин. Подію попередньо кваліфікували за статтею "хуліганство".
Раніше ми повідомляли, що в поїзді Костянтинівка – Київ сталася стрілянина.
Також нагадаємо, на Прикарпатті чоловік почав стрілянину по злодіям деревини.
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