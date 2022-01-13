У Чернівцях на вулиці розпочали стрілянину – є поранений

Сьогодні, 13 січня, у Чернівцях на вулиці Паркового проїзду підстрелили людину.Потерпілого чоловіка госпіталізували.
Про це пише місцеве видання Ч ернівецький промінь.
Деталі
Інцидент стався сьогодні вдень. Усього було зроблено два постріли. Підстрелили чоловіка, якого вже госпіталізували до лікувального закладу.
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У автомобіля потерпілого помітні сліди крові. На місці події працювали поліція та слідчо-оперативна група.
Місцеве видання із посиланням на власні джерела стверджує, що особи стрільців уже встановлені.
На ринку у Харкові відбулася стрілянина
Між чоловіками виник конфлікт. В результаті один дістав пістолет і вистрілив у іншого. Перехожі затримали стрільця до приїзду поліції.
Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомляє, що постріл був із травматичної зброї. Внаслідок цього постраждали двоє чоловіків, одного з них госпіталізували.
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