У Чернівцях на вулиці розпочали стрілянину – є поранений

На місці події були присутні поліція та слідчо-оперативна група

Біля автомобіля потерпілого є сліди крові / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 13 січня, у Чернівцях на вулиці Паркового проїзду підстрелили людину.Потерпілого чоловіка госпіталізували.

Про це пише місцеве видання Ч ернівецький промінь.

Деталі

Інцидент стався сьогодні вдень. Усього було зроблено два постріли. Підстрелили чоловіка, якого вже госпіталізували до лікувального закладу.

У Чернівцях сталася стрілянина. Фото: Чернівецький промінь.

У автомобіля потерпілого помітні сліди крові. На місці події працювали поліція та слідчо-оперативна група.

У Чернівцях сталася стрілянина. Фото: Чернівецький промінь.

Місцеве видання із посиланням на власні джерела стверджує, що особи стрільців уже встановлені.

У Чернівцях сталася стрілянина. Фото: Чернівецький промінь.

У Чернівцях сталася стрілянина. Фото: Чернівецький промінь.

На ринку у Харкові відбулася стрілянина

Між чоловіками виник конфлікт. В результаті один дістав пістолет і вистрілив у іншого. Перехожі затримали стрільця до приїзду поліції.

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомляє, що постріл був із травматичної зброї. Внаслідок цього постраждали двоє чоловіків, одного з них госпіталізували.

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