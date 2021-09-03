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У Чернівцях напали на мера міста прямо під час засідання (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
3 вересня, 16:04
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Нападниця нецензурно висловлювалася на адресу міського голови
Мера намагалася побити жінка. Фото: колаж "Сьогодні"
Мера намагалася побити жінка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Чернівцях під час сесії міськради до зали увірвалася неадекватна жінка, яка підбігла до президії і намагалася вдарити мера Романа Клічука.

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Про це пише місцеве видання Molbuk.

На відеоролику видно, як жінка розмовляє на підвищених тонах з міським головою і нецензурно висловлюється на його адресу, після чого спробувала вдарити рукою і стопкою паперів. У цей момент секретар міськради Марина Кирилюк викликала правоохоронців на місце НП.

"Поліцію зараз я викличу, і психіатричну бригаду для всіх вас, для кожного з вас... Ви напевно наркоту вживаєте? Скажіть, чим ви закидаєте громадяни депутати? А? Я вас питаю?!", – заявила жінка, яка прорвалася до президії.

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Через якийсь час до сесійної зали міськради зайшов поліцейський, який повів жінку з приміщення. Мер Чернівців Роман Клічук вибачився перед колегами за інцидент і оголосив перерву на 10 хвилин.

Міський голова заявив, що у агресивної жінки є психічні розлади.

"Я взагалі не зрозумів чесно, що ця жінка хоче", – додав Клічук.

Що кажуть в поліції

Пресслужба ГУ Нацполіції в Чернівецькій області поінформувала, що інцидент в міськраді Чернівців був зареєстрований в єдиному обліку заяв та повідомлень. Правоохоронці будуть розслідувати спробу нападу на мера міста, а про прийняте рішення стосовно агресивної жінки додатково повідомлять.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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