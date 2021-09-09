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У Чернівцях відкриють мобільний пункт вакцинації в університеті

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
9 вересня, 15:00
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Пункт працюватиме з 10:00 до 14:00. З собою потрібно взяти паспорт і ідентифікаційний код
В Україні триває вакцинація проти коронавірусу. Колаж "Сьогодні"
В Україні триває вакцинація проти коронавірусу. Колаж "Сьогодні"

На території Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з 10 вересня запрацює мобільний центр вакцинації від коронавірусу.

Як повідомляє Чернівецька ОДА, пункт вакцинації буде розташований в IV корпусі, на географічному факультеті. Мобільна бригада медиків робитиме процедуру в аудиторії 1а і 2.

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"Працюватиме пункт з 10:00 до 14:00, тому щеплення можуть зробити викладачі, співробітники та студенти університету", – йдеться в повідомленні.

Для вакцинації потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

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Міфи про вакцинацію

  • Якщо немає ризику розвитку серйозних ускладнень від COVID-19, вакцина не потрібна. Правда: COVID-19 може протікати у важкій формі у здорових людей. Навіть незважаючи на нижчий ризик розвитку ускладнень від COVID-19, вони можуть заразитися вірусом і передати його іншим людям. Вакцинація захищає вас і людей навколо.
  • Природне формування імунітету безпечніше, ніж його придбання шляхом вакцинації. Правда: сила природного імунітету, сформованого після хвороби, у всіх людей різна. Попередні дані, отримані Центром контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), говорять про те, що природний імунітет може бути нетривалим. Зміцнення імунітету шляхом вакцинації несе менші ризики, ніж його природне формування, оскільки неможливо передбачити ступінь тяжкості симптомів у разі зараження COVID-19.
  • Від вакцинації я захворію. Правда: вакцина не містить ні живих, ні інактивованих елементів вірусу, що спричиняє COVID-19. Введення вакцини не дасть позитивного результату тесту на наявність активної інфекції COVID-19. Вакциновані люди повідомляли про виникнення легких або помірних побічних ефектів, включно з болем у місці ін'єкції, слабкістю (почуттям втоми), головним болем і болем у м'язах. Побічні ефекти виникають не у всіх. Але якщо вони виникли, це нормально і свідчить про те, що організм зміцнює свою систему захисту від вірусу.
  • Вакцини були розроблені занадто швидко. Ми не можемо бути впевнені в їхній безпеці. Правда: вакцини проти COVID-19 були розроблені швидко порівняно з попередніми вакцинами, бо лікарі та державні відомства в усьому світі вклали величезну кількість ресурсів, щоб усунути бюрократичні перепони і опублікувати результати, щойно вони з'явилися.
  • Вакцини небезпечні для вагітних або тих, хто планує вагітність. Правда: Центр контролю та профілактики захворювань зазначає, що вагітні жінки схильні до підвищеного ризику розвитку важкої форми COVID-19. 11 серпня 2021 року фахівці CDC, спираючись на останні дані про безпеку вакцин, порекомендували вагітним жінкам отримати щеплення. Ця нова інструкція збігається з раніше озвученими рекомендаціями Американської колегії акушерів і гінекологів (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG).

Раніше ми повідомляли, що карантин в Україні точно посилять, але вакцинованих чекає сюрприз.

Також нагадаємо, мер Івано-Франківська пообіцяв гроші тій, хто перша завагітніє після щеплення від COVID-19.

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