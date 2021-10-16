Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Львів - Динамо: онлайн ❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова Рішення РНБО Рішення РНБО
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

У Чернівцях розстріляли авто під час руху – двох людей прооперували

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
16 жовтня, 17:22
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поліцейські Чернівців затримали одного з підозрюваних у стрілянині по автомобілю з людьми – порушники поранили двох людей
На Буковині невідомі відкрили вогонь по авто з людьми
На Буковині невідомі відкрили вогонь по авто з людьми / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того як у Києві відкрили вогонь по маршрутці, в Україні сталася ще одна стрілянина. У Чернівцях невідомі під час руху стріляли в автомобіль. Порушники поранили водія і пасажирку.

Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

Реклама

Інцидент стався ще 14 жовтня, але відомо про це стало тільки зараз. У машині було двоє людей – 49-річний водій і 63-річна пасажирка. Вони отримали поранення рук.

Одного з підозрюваних вже затримали, його помістили в СІЗО.

У приймальному відділенні лікарні швидкої допомоги "Суспільному" повідомили, що в ніч з 13 на 14 жовтня оперували двох людей з вогнепальними пораненнями. Їх перевели в травматологію.

Реклама

Затриманий – 22-річний житель Івано-Франківська. Йому оголосили підозру за фактом замаху на життя двох або більше людей. Санкція статті передбачає від семи до 15 років позбавлення волі.

За словами прессекретаря Нацполіції Кароліни Маришевої, поки невідомо, чи були постраждалі знайомі зі стрілками.

Нелегальна зброя в Україні

Після початку війни на Донбасі Україна стала європейським лідером на ринку нелегальної зброї і боєприпасів. До початку конфлікту в країні налічувалося близько 3 млн одиниць незаконних "вогнестрілів".

Реклама

В "Українській асоціації власників зброї" припускають, що з тих пір цей показник міг вирости до 5 млн "стволів" – від пістолетів Макарова і ТТ до автоматів Калашникова різних модифікацій.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

16 жовтня 1991. Прийнято постанову про створення державної страхової комерційної організації...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

93 969

захворіло за тиждень в Україні

+14%

Вакцинація
Станом на 15 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 433 791
Люди, які отримали мінімум одну дозу
7 873 767
Всього введених доз 14 307 558
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
11
29:6
26
2
Динамо
10
25:2
26
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
11
23:15
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Металіст 1925
11
11:14
16
8
Десна
10
13:16
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
Показати бiльше
Субота, 16 жовтня
1:2
Дивись на: Про матч
1:1 (38’)
Дивись на: Трансляція
19:30
Дивись на:
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Кім Кардаш'ян для Balenciaga
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти