У Чернівцях сталася пожежа у Різдвяному містечку – підлітка забрали до лікарні

У Чернівцях у будинку Різдвяного містечка сталася пожежа. Унаслідок цього 17-річна дівчина отримала опіки та її госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє Суспільне.
Деталі НП
У будинку Різдвяного містечка у Чернівцях стався спалах близько 5 ранку 26 грудня. До приїзду рятувальників пожежу загасили очевидці.
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17-річна дівчина отримала опіки руки та обличчя, і внаслідок цього її госпіталізували.
Як розповів лікар-ординатор опікового відділення Богдан Петрюк, стан дівчини стабільний. Вона отримала опіки правої кисті, стегна та верхньої частини обличчя. Через 12 днів її випишуть з лікарні.
У Чернівцях сталася НП. Фото: tamtour.com.ua
У Житомирі невідомі розгромили новорічну фотозону
У Житомирі невідомі пошкодили новорічну фотозону. Таке у місті відбувається вже вдруге.
Як стало відомо, на Михайлівській вулиці вже вдруге пошкодили святкову фотозону. Її встановили біля головної ялинки Житомира.
"Це друга спроба пошкодження установки. Першого разу розбили у вечір відкриття ялинки", – зазначили у міськраді.