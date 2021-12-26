У Чернівцях сталася пожежа у Різдвяному містечку – підлітка забрали до лікарні

До приїзду рятувальників вогонь загасили очевидці

У Чернівцях сталася пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

У Чернівцях у будинку Різдвяного містечка сталася пожежа. Унаслідок цього 17-річна дівчина отримала опіки та її госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Суспільне.

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Деталі НП

У будинку Різдвяного містечка у Чернівцях стався спалах близько 5 ранку 26 грудня. До приїзду рятувальників пожежу загасили очевидці.

17-річна дівчина отримала опіки руки та обличчя, і внаслідок цього її госпіталізували.

Як розповів лікар-ординатор опікового відділення Богдан Петрюк, стан дівчини стабільний. Вона отримала опіки правої кисті, стегна та верхньої частини обличчя. Через 12 днів її випишуть з лікарні.

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У Чернівцях сталася НП. Фото: tamtour.com.ua

У Житомирі невідомі розгромили новорічну фотозону

У Житомирі невідомі пошкодили новорічну фотозону. Таке у місті відбувається вже вдруге.

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Як стало відомо, на Михайлівській вулиці вже вдруге пошкодили святкову фотозону. Її встановили біля головної ялинки Житомира.