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У Чернівцях впав будівельний кран, є постраждалий (фото)

1 червня, 16:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Поліцейські встановлюють обставини травмування людини внаслідок падіння крану – подробиці

У центрі Чернівців, де ведеться будівництво багатоповерхівки, впав баштовий кран. Внаслідок інциденту травмувався 54-річний водій техніки. Він отримав травми різного ступеня тяжкості.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, медики доставили потерпілого до лікарні для встановлення діагнозу і надання медичної допомоги.

На місці події працюють правоохоронці. Фото: ГУНП

На місці події працюють правоохоронці. Фото: ГУНП

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції.

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Зараз правоохоронці збирають необхідну інформацію для відпрацювання версій нещасного випадку.

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Поліцейські встановлюють обставини події. Фото: ГУНП

Поліцейські встановлюють обставини події. Фото: ГУНП

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі будівельний кран впав на бетономішалку. Стріла крана впала на кабіну автомобіля і розчавила водія.

Також нагадаємо, в Одесі вантажний кран влетів у маршрутку з пасажирами.

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