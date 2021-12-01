У Чернівецькій області ураган зірвав дах гімназії: що з дітьми (фото)

Негода пошкодила покрівлю з металочерепиці та частину дерев'яних брусів

У Чернівецькій області НП через негоду. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 1 грудня, у селі Банилів-Підгірний Чернівецької області вирувала негода. Через це вітер зірвав частину даху гімназії. Наразі учнів перевели на дистанційне навчання.

Про це повідомляє Суспільне.

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Деталі НП

Негода пошкодила покрівлю з металочерепиці та частину дерев'яних брусів.

Як розповів голова Сторожинецької громади Ігор Матейчук, через пошкоджену покрівлю гімназії учнів перевели на дистанційне навчання.

Нині у гімназії розпочали ремонтні роботи для відновлення покрівлі. За словами голови громади, на це витратять 340 тисяч гривень.

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Негода в Україні: понад 50 населених пунктів у п'яти областях залишилися без світла

Через пориви вітру та мокрий сніг в Україні знеструмлено низку населених пунктів.

"Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 56 населених пунктів у 5 областях (Івано-Франківська – 37, Чернігівська – 8, Чернівецька – 6, Закарпатська – 3 та Донецька – 2") , – йдеться у заяві рятувальників.