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На честь дивізії СС "Галичина" планують марш по Москві

8 травня, 19:36

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У Львові анонсували марш послідовників дивізії СС "Галичина" по Донецьку і Москві – подробиці

У Львові відбувся захід з нагоди чергової річниці формування дивізії СС "Галичина", яка билася на боці нацистської Німеччини в роки Другої світової.

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В ході мітингу заступник голови молодого резерву Галицького братства дивізії СС "Галичина" Василь Бичко розповів про плани провести наступний марш "резерву дивізії "Галичина" по Донецьку і Москві. За його словами, він повинен стати більшим, ніж в Києві, повідомляє "Варіанти Львів".

"Це вперше в історії України резерв дивізії ("СС Галичина". – Ред.) пройшовся по Києву. Наступний буде більше. Марш Донецьк, Москва, ми і туди дійдемо. Все йде вперед", – заявив Василь Бичко.

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Також на заході були присутні народний депутат України Софія Федина, депутати Львівської обласної ради Святослав Шеремета та Соломія Риботицька, а також екснардеп Ірина Фаріон.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві пройшов марш вишиванок на честь дня створення дивізії СС "Галичина".

Також нагадаємо, у Зеленського раптово засудили марш на честь дивізії СС "Галичина" в Києві.

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