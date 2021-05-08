На честь дивізії СС "Галичина" планують марш по Москві

У Львові відбувся захід з нагоди чергової річниці формування дивізії СС "Галичина", яка билася на боці нацистської Німеччини в роки Другої світової.
В ході мітингу заступник голови молодого резерву Галицького братства дивізії СС "Галичина" Василь Бичко розповів про плани провести наступний марш "резерву дивізії "Галичина" по Донецьку і Москві. За його словами, він повинен стати більшим, ніж в Києві, повідомляє "Варіанти Львів".
"Це вперше в історії України резерв дивізії ("СС Галичина". – Ред.) пройшовся по Києву. Наступний буде більше. Марш Донецьк, Москва, ми і туди дійдемо. Все йде вперед", – заявив Василь Бичко.
Також на заході були присутні народний депутат України Софія Федина, депутати Львівської обласної ради Святослав Шеремета та Соломія Риботицька, а також екснардеп Ірина Фаріон.
Раніше ми повідомляли, що у Києві пройшов марш вишиванок на честь дня створення дивізії СС "Галичина".
Також нагадаємо, у Зеленського раптово засудили марш на честь дивізії СС "Галичина" в Києві.