У ДТП на трасі Київ – Чоп насмерть розбилися двоє людей, ще двоє – у лікарні (фото)

У Рівненській області на трасі Київ – Чоп у ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Рівненської області.
Як з'ясували правоохоронці, інцидент трапився близько 1:00 ночі поблизу селища Гоща. 31-річний львів'янин за кермом Audi А5 перевищив швидкість, але не врахував дорожньої обстановки. Він вилетів з дороги і врізався у металевий відбійник.
Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці. Пасажира, рідного брата-ровесника, намагалися врятувати медики "швидкої", але безрезультатно.
Ще дві пасажирки Audi А5, 27-річні жительки Львова, доставлені у лікарню. Зараз вони з різними легкими травмами перебувають у нейрохірургічному відділенні Рівненської центральної міської лікарні.
За фактом ДТП поліцейські почали кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет.
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