Русский
$ 27,97
34,04
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

У ДТП на трасі Київ – Чоп насмерть розбилися двоє людей, ще двоє – у лікарні (фото)

14 січня, 11:49

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Водій не впорався з керуванням авто

У Рівненській області на трасі Київ – Чоп у ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі поліції Рівненської області.

Як з'ясували правоохоронці, інцидент трапився близько 1:00 ночі поблизу селища Гоща. 31-річний львів'янин за кермом Audi А5 перевищив швидкість, але не врахував дорожньої обстановки. Він вилетів з дороги і врізався у металевий відбійник.

Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці. Пасажира, рідного брата-ровесника, намагалися врятувати медики "швидкої", але безрезультатно.

Реклама

Ще дві пасажирки Audi А5, 27-річні жительки Львова, доставлені у лікарню. Зараз вони з різними легкими травмами перебувають у нейрохірургічному відділенні Рівненської центральної міської лікарні.

В тренді
У Дніпрі п'яна водійка на BMW кинула пляшку в копів (відео)

За фактом ДТП поліцейські почали кримінальне провадження.

/ Фото: Нацполиция

Реклама

Нагадаємо, раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет.

Крім того, ми писали, що в Одесі зіткнулися п'ять автомобілів .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ДТП загиблі Київ - Чоп Рівненська область
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кілометрові затори та черги на підйомник: як у Буковелі
Кілометрові затори та черги на підйомник: як у Буковелі "дотримуються" локдаунуЗахід
У Буковелі все так, як і раніше. Натовпи людей і нескінченні черги на підйомники
У Буковелі все так, як і раніше. Натовпи людей і нескінченні черги на підйомникиЗахід
"Газові" протести тривають. На Буковині проходять одразу три мітинги (фото)Захід
Мер міста в Івано-Франківській області помер від COVID-19
Мер міста в Івано-Франківській області помер від COVID-19Захід
На Закарпатті чоловік убив дітей своєї співмешканки
На Закарпатті чоловік убив дітей своєї співмешканкиЗахід
Відео дня. Буковель переповнений у локдаун
Відео дня. Буковель переповнений у локдаунЗахід

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти