У ДТП на трасі Київ – Чоп насмерть розбилися двоє людей, ще двоє – у лікарні (фото)

Водій не впорався з керуванням авто

У Рівненській області на трасі Київ – Чоп у ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.

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Про це повідомили в пресслужбі поліції Рівненської області.

Як з'ясували правоохоронці, інцидент трапився близько 1:00 ночі поблизу селища Гоща. 31-річний львів'янин за кермом Audi А5 перевищив швидкість, але не врахував дорожньої обстановки. Він вилетів з дороги і врізався у металевий відбійник.

Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці. Пасажира, рідного брата-ровесника, намагалися врятувати медики "швидкої", але безрезультатно.

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Ще дві пасажирки Audi А5, 27-річні жительки Львова, доставлені у лікарню. Зараз вони з різними легкими травмами перебувають у нейрохірургічному відділенні Рівненської центральної міської лікарні.

За фактом ДТП поліцейські почали кримінальне провадження.

/ Фото: Нацполиция

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Нагадаємо, раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет.

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