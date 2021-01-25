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У ДТП з мікроавтобусом на Львівщині загинуло двоє людей, є постраждалі (фото)

25 січня, 20:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Рух на трасі Київ-Чоп частково ускладнено

У Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди з мікроавтобусом і двома легковими автомобілями на автодорозі Київ – Чоп загинули двоє людей, ще четверо травмовані.

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Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

Аварія сталася на трасі біля населеного пункту Дубина близько 17:00, рух там через це було частково ускладнено і поліція забезпечувала реверсний рух.

Інші подробиці ДТП поки не повідомляються.

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Нагадаємо, 23 січня на Львівщині зіткнулися потяг і маршрутний автобус, внаслідок ДТП постраждали двоє людей.

Ми також повідомляли, що в Києві на Лук'янівці сміттєвоз протаранив одразу дев'ять автомобілів – машину занесло на слизькій гірці.

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ДТП загиблі Львівська область постраждалі Київ - Чоп
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