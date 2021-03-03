У двох "червоних областях" відбуваються акції протесту: що вимагають (фото і відео)

У Житомирській та Івано-Франківській областях, які потрапили до "червоної зони" карантину, почалися протести. Люди вимагають дозволити їм працювати.

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Про це повідомляє "Житомир.info".

Так, у Житомирі на площі Корольова під стіни облдержадміністрації вийшли на мітинг підприємці. Вони виступають за роботу під час посиленого карантину з дотриманням всіх норм.

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На акцію приїхали жителі Чуднова, Бердичева та Андрушівки.

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Також протестують і на Івано-Франківщині. "Пік" пише, що вимоги людей ті ж самі.

Прикарпатські підприємці звернулися до міської ради з вимогою подати позов до суду і на засіданні сесії звернутися до президента і уряду.

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До протестувальників вийшов перший заступник голови Івано-Франківської ОДА Андрій Ярмольський. Він запевнив людей, що питання про компенсацію за вимушений простій є "номером один" і обробляється.

Також цього дня акція протесту відбувається у Чернівцях. Під будівлею обласної державної адміністрації теж зібралися підприємці.

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