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У Хмельницькому лікарня перестала приймати COVID-пацієнтів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
18 жовтня, 15:50
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З 200 ліжок вільні тільки 3. Медичний заклад заповнений на 99%
В Україні деякі лікарні переповнені COVID-пацієнтами. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні деякі лікарні переповнені COVID-пацієнтами. Фото: колаж "Сьогодні"

В інфекційній лікарні Хмельницького з 200 ліжок для пацієнтів з коронавірусом вільні тільки 3. Зараз медзаклад припинив приймати COVID-хворих.

Про це розповіла директорка лікарні Оксана Піддубна, пише "Суспільне".

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Хмельницька інфекційна лікарня заповнена на 99%

Як стало відомо, інфекційна лікарня у Хмельницькому майже повністю заповнена хворими COVID-19. З 200 ліжок для пацієнтів з коронавірусом вільні тільки 3.

Лікарня припинила приймати COVID-хворих

Станом на 18 жовтня лікарня припинила приймати пацієнтів з коронавірусом, щоб розгорнути додаткові місця для хворих.

Що з іншими медичними закладами?

Зараз COVID-хворих приймають інші установи: до них відносяться Хмельницька міська лікарня, Хмельницька центральна районна лікарня та міський перинатальний центр.

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Варто зазначити, що всього в Хмельницькій області хворих з підозрою і підтвердженим діагнозом COVID-19 приймають 18 медичних установ. Вони заповнені на 62,7 відсотків. Також дві лікарні області заповнені більш ніж на 80%: Кам'янець-Подільська ЦРЛ – 81% і Полонська ЦРЛ – 88%.

Статистика коронавірусу в Україні погіршилася. Фото: колаж "Сьогодні"
Статистика коронавірусу в Україні погіршилася. Фото: колаж "Сьогодні"

Яка ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день?

В Україні за останню добу, 17 жовтня, виявили 9524 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 1764 менше, ніж добою раніше.

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Зазначається, що вчора захворіли 790 дітей і 122 медпрацівники. Усього інфекцію підтвердили у 2 644 694 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 177 жителів України (всього – 60 810). Вилікувати вдалося 2 329 418 інфікованих (3421 – за останню добу).

У МОЗ підкреслили, що 97% госпіталізованих з COVID-19 у вересні – невакциновані.

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