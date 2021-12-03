На Хмельниччині підлітки організували порнобізнес

17-річний хлопець знімав порнографічне відео за участю своєї неповнолітньої дівчини

У Нетішині Хмельницької області 17-річний хлопець, його друг та дівчина організували порнобізнес.

Про це повідомили у прокуратурі Хмельницької області.

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За даними слідства, 17-річний хлопець знімав порнографічне відео за участю своєї неповнолітньої дівчини. Його знайомий, теж неповнолітній, у Telegram підшукував клієнтів, і вони продавали ці відео.

"Протягом кількох місяців організована група збувала заборонені відео та фотоматеріали та отримувала за це гроші. Вказаним особам обрано запобіжні заходи — домашні арешти", — йдеться у повідомленні.

Двом хлопцям та дівчині інкримінують ч. 3 ст. 28, ч. 2,3 ст. 301 Кримінального кодексу України та ч. 4 ст. 301 у редакції Кримінального кодексу від 30.12.2020 р. Триває слідство.

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