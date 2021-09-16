В Івано-Франківську депутатів вакцинували під час сесії в міськраді

В Івано-Франківську депутатів міськради вирішили вакцинувати, не відриваючи їх від роботи – прямо під час сесії. Для отримання щеплень мер оголосив перерву 15 хвилин.
Про це повідомив глава міста Руслан Марцінків у Facebook.
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Чиновники підписували згоду на вакцінцію і відразу отримували свою дозу вакцини. Марцінків зазначив, що спеціально все організували так, щоб "далеко не ходити".
"Таким жестом ми покажемо приклад та свою відповідальність. І за своє життя, і за життя ближнього", – написав мер.
Глава міста зазначив, що зараз у лікарнях міста лежать 132 пацієнти з ковідом, з них 11 – у реанімації.
Як проходить вакцинація в Україні
Згідно даними МОЗ, 15 вересня в Україні щеплення отримали 118 786 людей. Одну дозу отримали 68 806 людей, повністю імунізовані – 49 980.
З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 6 097 685 українців.
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