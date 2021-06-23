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В Івано-Франківську полюють на наркоторговців. Мер Марцинків пропонує винагороду за затримання

23 червня 2021 18:18

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Міський голова дав завдання зловити хоча б одного торговця та показово його покарати – йому байдуже, хто саме впіймає зловмисника

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

У Івано-Франківську міський голова Руслан Марцінків пропонує 10 тисяч гривень – за затримання розповсюджувача наркотиків.

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Про це він написав у Facebook.

Як зауважив Руслан Марцінків у Facebook, йдеться про тих, хто розмальовує паркани та фасади рекламою наркоторговців. Саме на таких митців міський голова оголосив полювання.

"Хто зловить зловмисника – даємо 10 тисяч гривень премії. Муніципали, поліція, байдуже. Треба зловити хоча б одного і показово покарати", - написав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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Раніше ми повідомляли, що столичні правоохоронці затримали 32-річного наркоторговця. Ним виявився співробітник телеканалу, пов'язаного з нардепом Віктором Медведчуком.

Нагадаємо, що в Одеській області співробітниця поліції підмінила речові докази (0,5 кг кокаїну), щоб продати це місцевим наркозалежним особам.

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