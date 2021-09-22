В Івано-Франківську обіцяють 1 млн школі зі 100% вакцинованих працівників

Гроші отримає той навчальний заклад, який першим стане з усіма вакцинованими співробітниками

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв 1 мільйон гривень навчальному закладу в місті, якщо там будуть вакциновані 100% працівників. Гроші виділять на розвиток інфраструктури.

Про це глава міста заявив під час наради міськради.

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Марцінків уточнив, що мільйон отримає та школа, яка перша матиме 100% вакцинованих від коронавірусу співробітників. Гроші передбачені для розвитку установи.

"Мільйон гривень тому закладу, яке першим досягне 100% вакцинованих працівників", – сказав мер міста.

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