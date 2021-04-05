В Івано-Франківську в ДТП потрапив п'яний чиновник мерії (фото)

В Івано-Франківську сталася ДТП за працівником мерії. У результаті постраждала жінка.

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Про це повідомили в патрульній поліції, пише "Галка".

На вулиці Вовчинецькій 33-річний водій Volkswagen Tiguan не вибрав безпечну швидкість і дистанцію. За даними копів, він врізався у Renault Kangoo, який рухався попереду.

У водія Volkswagen були ознаки сп'яніння – "Драгер" показав 2, 47 проміле алкоголю в крові (при допустимих 0,2 проміле). На нетверезого чоловіка склали адмінматеріали, його чекає суд.

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Як пише ЗМІ, п'яним водієм виявився працівник мерії – інспектор комунальної інспекції по парковці Вадим С.

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Пасажирка Renault Kangoo розповіла, що внаслідок ДТП отримала струс мозку і розтягнення зв'язок шийного відділу хребта. Вона знаходиться під наглядом медиків.

Нагадаємо, у Житомирській області в селі Малинівка сталася смертельне ДТП за участю автомобіля поліцейського.

Крім того, у Закарпатській області новообраному депутату Берегівської районної ради повідомили про підозру в причетності до смертельного ДТП та хуліганства.

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