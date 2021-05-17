В Івано-Франківську в шахті ліфта знайшли два трупи: що відомо

Правоохоронці з'ясовують причини загадкової загибелі двох чоловіків в Івано-Франківську, їх особи вже встановили

В Івано-Франківську у ліфтовій шахті недобудови на вулиці Надрічна знайшли мертвими двох чоловіків.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, їх особи вже встановили – це жителі Івано-Франківська, їм було 46 і 35 років. Тіла загиблих відправили на експертизу, яка повинна встановити причини смерті.

"Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, ретельний огляд місця злочину, відпрацьовують прилеглу територію з метою встановлення можливих свідків, очевидців події і переглядають відео з камер спостереження", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми повідомляли, що у житловому будинку Києва виявили труп чоловіка. Тіло направлено на експертизу, оскільки видимих ознак насильницької смерті не було.

Також нагадаємо, в Одеській області знайшли чотири трупи у колодязі.