В Івано-Франківську в шахті ліфта знайшли два трупи: що відомо

В Івано-Франківську у ліфтовій шахті недобудови на вулиці Надрічна знайшли мертвими двох чоловіків.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, їх особи вже встановили – це жителі Івано-Франківська, їм було 46 і 35 років. Тіла загиблих відправили на експертизу, яка повинна встановити причини смерті.
"Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, ретельний огляд місця злочину, відпрацьовують прилеглу територію з метою встановлення можливих свідків, очевидців події і переглядають відео з камер спостереження", – йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що у житловому будинку Києва виявили труп чоловіка. Тіло направлено на експертизу, оскільки видимих ознак насильницької смерті не було.
Також нагадаємо, в Одеській області знайшли чотири трупи у колодязі.