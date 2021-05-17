Русский
$ 27,61
33,48
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

В Івано-Франківську в шахті ліфта знайшли два трупи: що відомо

17 травня, 14:47

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Правоохоронці з'ясовують причини загадкової загибелі двох чоловіків в Івано-Франківську, їх особи вже встановили

В Івано-Франківську у ліфтовій шахті недобудови на вулиці Надрічна знайшли мертвими двох чоловіків.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, їх особи вже встановили – це жителі Івано-Франківська, їм було 46 і 35 років. Тіла загиблих відправили на експертизу, яка повинна встановити причини смерті.

"Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, ретельний огляд місця злочину, відпрацьовують прилеглу територію з метою встановлення можливих свідків, очевидців події і переглядають відео з камер спостереження", – йдеться в повідомленні.

В тренді
Про що говорили загиблі під Чугуєвом курсанти. Записи чорних скриньок Ан-26
В тренді
У Кременчуці учень вирішив "покінчити з собою" через відібрані на уроці чіпси
В тренді
В Одеській області лікар наживався на хворих пацієнтах – подробиці (відео)

Реклама

Раніше ми повідомляли, що у житловому будинку Києва виявили труп чоловіка. Тіло направлено на експертизу, оскільки видимих ознак насильницької смерті не було.

Також нагадаємо, в Одеській області знайшли чотири трупи у колодязі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Купити полуницю авансом. Скільки коштує українська ягода з теплиці та з грядки?
Купити полуницю авансом. Скільки коштує українська ягода з теплиці та з грядки?Економіка
SkyUp відмовився від польотів за 33 маршрутами: яких рейсів більше не буде
SkyUp відмовився від польотів за 33 маршрутами: яких рейсів більше не будеТранспорт
Із Закарпаття 8 млн бджіл відправили
Із Закарпаття 8 млн бджіл відправили "Укрпоштою": комахи загинули (оновлено)Захід
На честь дивізії СС
На честь дивізії СС "Галичина" планують марш по МосквіЗахід
Замовне осквернення пам'ятника Бандері у Львові: студент отримав вирок
Замовне осквернення пам'ятника Бандері у Львові: студент отримав вирокЗахід
У Львівській області спалахнув автобус з кількома десятками пасажирів всередині (фото)
У Львівській області спалахнув автобус з кількома десятками пасажирів всередині (фото)Захід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти