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В Івано-Франківській області літак впав на будинок: є загиблі

28 липня 2021 14:31

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Загинули люди, які перебували безпосередньо в літаку

Катастрофа легкомоторного спортивного літака сталася неподалік села Шепарівці Коломийського району Івано-Франківської області. Загинули чотири ооби, повідомляє ДСНС.

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За повідомленням рятувальників, аварія сталася 28 липня близько 13:40 – літак впав на приватний житловий будинок і загорівся, внаслідок чого й загинули всі люди, хто був у салоні.

В Івано-Франківській області впав літак. Фото ГСЧС України

В Івано-Франківській області впав літак. Фото ГСЧС України

Пожежу локалізували доволі швидко – вже о 13:58.

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Нагадаємо, в Одесі через пілота утворився корок з літаків. Пілот відмовився рухатися по новій злітці, заявивши, що ширина доріжки не відповідає правилам авіакомпанії.

Раніше авіарейс Київ-Батумі української авіакомпанії Yanair вчасно не доправив українських туристів до курортного міста Батумі. Екіпаж був змушений зробити незаплановане приземлення.

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