В Івано-Франківській області посилили карантин: що змінилося

В Івано-Франківській області ускладнюється ситуація з COVID-19, там зростає кількість хворих. Через це в регіоні посилили карантинні обмеження.

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Про це повідомили в пресслужбі обласної державної адміністрації.

4 лютого там скликали позачергове засідання комісії ТЕБ та НС. Члени комісії одноголосно прийняли рішення про посилення заходів, а саме:

обмежити проведення масових заходів за участю понад 20 осіб;

заборонити здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння;

обмежити проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, в тому числі проведення святкових заходів, банкетів, публічних подій;

посилити контроль за масковим режимом у громадських місцях.

Департаменту охорони здоров’я ОДА доручено розгорнути у закладах охорони здоров’я області 70 додаткових ліжок, визначених для госпіталізації хворих на коронавірусну хворобу, а департаменту фінансів облдержадміністрації вирішити питання щодо виділення п'яти мільйонів гривень для забезпечення киснем додатково розгорнутих ліжок.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин у країні продовжать до 30 квітня.

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Також нагадаємо, в Україні немає регіонів з "червоною зоною".

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