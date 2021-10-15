У Карпатах дві доби не можуть знайти туристку в горах

На Закарпатті шукають туристку, у якій раптово погіршилося самопочуття в горах в Рахівському районі, і їй була потрібна допомога. Операція з пошуку жінки триває дві доби.
Про це розповіла прес-секретар ДСНС в Закарпатській області Наталія Батир для Суспільне.
Рятувальники ще 13-го числа о п'ятій ранку отримали повідомлення про зниклу жінку. Їх поінформували, що їй стало погано під час проходження туристичного маршруту в районі гори Поп Іван Рахівського району, і туристка потребує допомоги.
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За її словами, особистість жінки, а також її місце знаходження, встановити поки так і не вдалося.
Пошуки туристки тривають.
У горах Грузії загинув український альпініст
У Грузії при сходженні на гору Тетнульд (Біла гора, висота – 4869 м) загинув українець Петро Борис. Причин його смерті не називають.
На жаль, в цьому році відпочинок в горах Грузії для українців видався важким.
- В кінці серпня троє українців потрапили під лавину на горі Казбек (на кордоні Росії і Грузії). Вони були евакуйовані з гори вертольотом і доставлені в грузинське місто Степанцмінда. Одному з альпіністів була потрібна госпіталізація.
- У липні під час спуску з підкореної кавказької вершини Тетнульд зірвався зі снігового схилу на висоті 3,4 км Анатолій Мрачковський. Його на вертольоті доставили в місцеву лікарню, проте там констатували смерть.