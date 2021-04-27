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У Карпатах знайшли тіло лижника, якого шукали ще з 13 лютого

27 квітня, 20:48

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Після двох місяців пошуків у горах рятувальники знайшли тіло загиблого туриста з Києва – як він загубився

Гірські рятувальники знайшли тіло туриста з Києва, який загубився у районі гори Гемба ще 13 лютого.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Закарпатській області.

Тоді 40-річний чоловік разом з товаришем вийшли в гори кататися на лижах, але через погану видимість загубилися. А потім в темряві втратили і один одного. Наступного ранку рятувальники знайшли першого туриста, він був у нормальному стані.

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Другого чоловіка шукали 21 день, до 5 березня. Коли зійшов сніг, рятувальники продовжили пошуки і сьогодні знайшли його тіло в ущелині біля підніжжя гори Жид-Магура.

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Після слідчих дій тіло чоловіка доставлять у село Березники.

Нагадаємо, для чергової розвідки і пошуку туриста у повітря піднімали вертоліт. Рятувальні групи обстежили схили, підніжжя і хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба.

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