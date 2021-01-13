Русский
$ 28,05
34,08
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

У Карпатах знайшли заблукалого туриста-лижника

13 січня, 13:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Лижник з Дніпра сам вийшов на зв'язок з рятувальниками

У Карпатах на популярному гірськолижному курорті Драгобрат заблукав турист.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ДСНС, 12 січня після обіду 35-річний лижник з Дніпра сам вийшов на зв'язок з рятувальниками і попросив допомоги. По телефону він розповів, що не зможе самостійно повернутися на базу відпочинку через погану видимість.

Також турист вказав рятувальникам своє орієнтовне місцеперебування. Шукати лижника поїхали шість фахівців Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи на спецавтомобілі.

В тренді
Обмотав гірляндами: у Харкові чоловік знущався над ламою і биком заради заробітку (відео)
Реклама

Чоловіка знайшли о 16:10 між горами Стіг і Жандарм. Після цього мандрівника відвезли до його тимчасового місця проживання на Драгобраті. Медичної допомоги турист не потребував.

Раніше ми повідомляли, що в Карпатах зупинився підйомник, на допомогу прийшли рятувальники. Температура повітря на горі – мінус 2 градуси. На порятунок людей пішло трохи більше як пів години.

Також нагадаємо, у Карпатах врятували іноземного туриста, який заблукав, піднімаючись на найвищу точку країни – гору Говерлу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Карпати рятувальники гори ДСНС лижник Драгобрат
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кілометрові затори та черги на підйомник: як у Буковелі
Кілометрові затори та черги на підйомник: як у Буковелі "дотримуються" локдаунуЗахід
У Буковелі все так, як і раніше. Натовпи людей і нескінченні черги на підйомники
У Буковелі все так, як і раніше. Натовпи людей і нескінченні черги на підйомникиЗахід
"Газові" протести тривають. На Буковині проходять одразу три мітинги (фото)Захід
Мер міста в Івано-Франківській області помер від COVID-19
Мер міста в Івано-Франківській області помер від COVID-19Захід
На Закарпатті чоловік убив дітей своєї співмешканки
На Закарпатті чоловік убив дітей своєї співмешканкиЗахід
Відео дня. Буковель переповнений у локдаун
Відео дня. Буковель переповнений у локдаунЗахід

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти