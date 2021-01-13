У Карпатах знайшли заблукалого туриста-лижника

Лижник з Дніпра сам вийшов на зв'язок з рятувальниками

У Карпатах на популярному гірськолижному курорті Драгобрат заблукав турист.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, 12 січня після обіду 35-річний лижник з Дніпра сам вийшов на зв'язок з рятувальниками і попросив допомоги. По телефону він розповів, що не зможе самостійно повернутися на базу відпочинку через погану видимість.

Також турист вказав рятувальникам своє орієнтовне місцеперебування. Шукати лижника поїхали шість фахівців Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи на спецавтомобілі.

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Чоловіка знайшли о 16:10 між горами Стіг і Жандарм. Після цього мандрівника відвезли до його тимчасового місця проживання на Драгобраті. Медичної допомоги турист не потребував.

Раніше ми повідомляли, що в Карпатах зупинився підйомник, на допомогу прийшли рятувальники. Температура повітря на горі – мінус 2 градуси. На порятунок людей пішло трохи більше як пів години.

Також нагадаємо, у Карпатах врятували іноземного туриста, який заблукав, піднімаючись на найвищу точку країни – гору Говерлу.

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