У Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом (фото)

Карпати сьогодні, 7 квітня, сильно вкрило снігом. На вершинах гір температура повітря опустилася до -13.

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Про це повідомили на сторінці Чорногірського гірничого пошуково-рятувального посту у Facebook.

"Станом на 8:20, на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер східний 13 м/с, температура повітря -13°С, дрібний сніг", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Піп Іван Чорногірський – одна з найвищих вершин хребта Чорногора, розташована на південно-східному кінці хребта на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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