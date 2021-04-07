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У Карпатах вдарив мороз, а гори замело снігом (фото)

7 квітня, 13:18

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Видимість на горі Піп Іван Чорногірський обмежена

Карпати сьогодні, 7 квітня, сильно вкрило снігом. На вершинах гір температура повітря опустилася до -13.

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Про це повідомили на сторінці Чорногірського гірничого пошуково-рятувального посту у Facebook.

"Станом на 8:20, на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер східний 13 м/с, температура повітря -13°С, дрібний сніг", – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, Піп Іван Чорногірський – одна з найвищих вершин хребта Чорногора, розташована на південно-східному кінці хребта на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Досить холодний березень закінчився довгоочікуваним весняним потеплінням. А ось квітень прийшов з дощами і ще принесе температурні гойдалки. Сайт "Сьогодні" дізнався, якою буде погода у квітні.

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