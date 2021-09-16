У Карпатах стався вибух під час розпалювання багаття: є загиблі і постраждалі

Травмованих передали медичним працівникам для госпіталізації

Один з постраждалих отримав контузію / Фото: Unsplash

У Карпатах, в долині гори Під-Берди, стався вибух під час розпалювання багаття туристами. Внаслідок чого загинуло 2 людини, ще 4 травмовані.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, інцидент стався 15 вересня близько 21:20 поблизу с. Вороненко. Там відпочивала група з 12 туристів (з них 2 дітей 2016 і 2018 р.н.).

Реклама

"Стався вибух невстановленого походження, внаслідок чого загинули 2 людини, 3 особи травмовано та 1 людина отримала контузію", – йдеться в повідомленні.

Вранці в четвер, 16 вересня, травмованих перемістили до підніжжя гори і передали медичним працівникам для госпіталізації.

Зазначається, що для пошуку і транспортування постраждалих від ДСНС залучалося 30 осіб та 6 одиниць техніки.

Реклама

Читайте також:

Смертельне святкування: дитина, що впала у вогнище в Харківській області, померла

Пожежна безпека понад усе

Зазначимо, громадяни найчастіше нехтують правилами пожежної безпеки. Рятувальники завжди просять бути вкрай обережним на відкритих просторах, а в пожежонебезпечні періоди тим більше. В цей час забороняється:

розведення багать у лісі (крім тих, які пов'язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються з лісогосподарською метою;

курити, кидати в лісі непогашені сірники, недопалки.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Одесі від отриманих на шкільному пікніку опіків помер 11-річний хлопчик. На хлопчику, коли він намагався розвести багаття, різко спалахнув одяг.

Також нагадаємо, під Києвом чоловік, який заборгував за газ і світло, розвів у квартирі багаття.