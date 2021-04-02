У Карпатах випав сніг (фото)

У Карпатах в ніч на 2 квітня випало до 15 сантиметрів мокрого снігу. Зараз на горі Піп-Іван Чорногірський хмарно і туманно.

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Як повідомили на сторінці Чорногірського гірничо пошуково-рятувального посту в Facebook, видимість – до 50 метрів, температура повітря становить мінус 1, вітер західний 11 м/с.

Зазначимо, Піп-Іван Чорногірський – одна з найвищих вершин хребта Чорногора, знаходиться на південно-східному кінці хребта на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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