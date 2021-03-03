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У "червоних" Чернівцях мітингують підприємці (фото, відео)

3 березня, 12:31

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Підприємці обіцяють вийти на роботу не дивлячись на обмеження

У Чернівцях сьогодні, 3 березня, під будівлею обласної державної адміністрації зібралися підприємці. Вони вимагають послабити введені жорсткі карантинні обмеження в регіоні.

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Як повідомляє "Погляд", на акції протесту зібралися близько 30 осіб.

"Не бачу ніякої допомоги від місцевої влади у зв'язку з тим, що нас відправили на карантин. Ми взагалі не почули відповіді, чи нам нададуть допомогу. Одні закриті, так як ми, а інші працюють. Звичайно від цього захворюваність не впаде. Я особисто розумію цю ситуацію. Тому що вчора майже 500 захворіли і більше 160 буковинців госпіталізували. Але ми хочемо почути від влади, як нам далі жити. Нас відправили і все, що хочете робіть. Але як утримувати сім'ю ми не знаємо. Ми не почули конкретної відповіді, як нам далі бути", – сказав організатор пікету, підприємець Василь Шкробанець.

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Зазначається, що підприємці обіцяють вийти на роботу не дивлячись на обмеження.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівецькій і Житомирській областях заборонили поїзда через коронавірус.

Також нагадаємо, яка ситуація в "червоній" Івано-Франківської області.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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