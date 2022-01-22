У Луцьку дівчину вбило струмом у ванній

Сьогодні, 22 січня, в одній з багатоповерхівок у Луцьку померла дівчина від удару струмом. За попередньою інформацією, загибла користувалася мобільним телефоном, коли приймала ванну.
Про це пише Волинські новини.
Дівчину намагалися врятувати
У диспетчерську службу швидкої допомоги о 17.42 прийшов виклик про те, що з дівчиною у ванній кімнаті стався нещасний випадок. Коли медики прибули на місце, постраждалу вже дістали з ванної. Лікарі намагалися реанімувати її, та вона померла.
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На місці працювала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, загибла користувалася мобільним телефоном, коли приймала ванну. Її вдарило струмом.
Під Черніговом в озері вбило струмом двох IT-шників
На базі відпочинку "Бреч" у Чернігівській області в озері загинули двоє співробітників IT компанії – 26-річний Влад Каснер та 28-річний Євген Іванов. Їх просто в озері вдарило струмом.
Компанія відпочивала на цій базі відпочинку не вперше. І цього разу вирішили провести дводенний корпоратив там. Першого дня все було добре, а другого сталася трагедія.
"Влад чудово плавав і недавно купив собі розумний годинник-трекер, за яким налаштовував і контролював персональні тренування. Хлопець вирішив насамкінець зробити повне коло вздовж усього берега озера – його дружина залишилася на березі. Близько 11.29 пролунав дивно-неприродний крик Влада, в судомах він зник під водою на мілководді біля непрацюючого декоративного водоспаду – буквально за два метри від берега", – йдеться у повідомленні компанії.
Раніше ми писали:
- У Львові у підвалі багатоповерхівки 16-річного підлітка вдарило струмом, він помер. Трагедія сталася після дощу, коли туди натекло багато води.
- В Ізмаїльському районі Одеської області п'ятирічний хлопчик відпочивав з батьком біля озера та заліз у відкриту трансформаторну будку, що була поблизу. Дитину вдарило струмом і вона загинула.