У Луцьку чоловік видалив жінку з групи у соцмережі: довелося викликати поліцію

У Луцьку, де школяр жорстоко побив хлопчика, через конфлікт між сусідами викликали поліцію. Інцидент стався пізно ввечері 19 жовтня.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Через що стався конфлікт?
З'ясувалося, що у сусідів виник конфлікт, бо чоловік видалив жінку з групи учасників ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) в одній із соцмереж.
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Дії правоохоронців
Поліцейські вислухали всіх учасників конфлікту. Вони з'ясували деталі, поспілкувалися з громадянами та надали чіткі роз'яснення щодо врегулювання ситуацій та попередження їх повторному виникненню.
Скандал через бирку в пологовому будинку
У Нововолинську Волинської області в пологовому будинку через скандал вирішили поміняти дизайн бирок для новонароджених.
Раніше на бирці було вказано ім'я дитини, дата народження, час і вага. Також написано, що "продукт" містить 50% від мами та 50% від тата і зроблений з любов'ю.
Не всі позитивно оцінили творчий підхід працівників пологового будинку. Зокрема, голова секретаріату депутатського об'єднання "Захист прав дитини — пріоритет держави" Людмила Волинець зазначила, що не сприймає таке ставлення до народження людини.
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