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У Луцьку зупинилося колесо огляду – люди опинилися в пастці

23 травня, 20:49

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Операція з порятунку пасажирів тривала понад годину, всього зняли 12 людей

У Луцьку під час руху зупинилося колесо огляду – в цей час на ньому перебували більше десятка людина.

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Як повідомляє ДСНС, інформація про аварію в парку Лесі Українки надійшла о 16:00. На колесі перебували 12 людей, серед яких 6 дітей.

Понад година знадобилася рятувальникам, щоб зняти всіх з атракціону. О 17:11 вдалося всіх звільнити. В операції брали участь 14 рятувальників і 4 одиниці техніки.

Постраждалих в події немає.

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Нагадаємо, в Одесі на дитячому майданчику 12-річна дитина, яка грала біля гойдалок, наткнулася на довгий металевий штир.

Раніше в курортному селищі Залізний Порт Херсонської області чоловік зламав шию на водному атракціоні "Бетмен".

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