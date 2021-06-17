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У Луцьку п'яна водійка тролейбуса знесла паркан і врізалася у будівлю: як її покарають (відео)

17 червня 2021 10:22

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Після аварії водійка не з'являлася на роботі – її співробітники говорять, що це звичайна жінка і раніше п'яною її не бачили

У Луцьку водійка тролейбуса знесла паркан і вибила шматок фундаменту будівлі. Виявилося, що жінка була за кермом п'яною. На щастя, у момент ДТП у салоні не було пасажирів.

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"Сьогодні" з'ясовували, як можуть покарати водійку.

Коли водійка побачила, що накоїла – зникла з місця ДТП.

"Вона неадекватна була, двічі купувала в магазині пиво. На швидкості вдарилась, і відразу зникла, людей навіть не взяла", – сказала господиня пошкодженої дачі Марія Головач.

Після ДТП жінка попрямувала у депо, залишила там тролейбус і пішла. Але потім таки повернулася. Поліцейські перевірили рівень алкоголю у крові – він виявився у п'ять разів вищим норми.

"На жінку склали 5 адміністративних матеріалів, водієві загрожує штраф 17 000 грн, також вона буде позбавлена права керування", – сказала патрульна Валентина Мельник.

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Перед виїздом на маршрут водійку тролейбуса оглядав фельдшер. Нічого підозрілого, кажуть у депо, не помітили.

Як так сталося – хочуть з'ясувати і самі тролейбусники. Правда, після аварії водійка на роботу не вийшла. Журналісти "Сьогодні" намагалися зв'язатися з нею, але абонент поза зоною.

Пошкоджену фару транспортного засобу вже ремонтують, незабаром тролейбус знову випустять на маршрут. А ось збитки зобов'яжуть відшкодувати саму винуватицю.

"По паркану також (збитки вона буде відшкодовувати, – Ред.). Доля її буде, напевно вона вирішена, вона буде звільнена з роботи. Взагалі, людина, як людина – працювала, як працювала", – сказав директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.

У скільки обійдеться ремонт паркану – їх власники ще не рахували. Однак не вірять, що винуватиця усе компенсує.

Нагадаємо, у Києві водій пив пиво за кермом маршрутки.

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Крім того, такий випадок був у Дніпрі. Патрульні помітили, що водій транспортного засобу порушив правила і зупинили його, чоловік опинився під градусом.

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