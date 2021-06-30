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Алкоголь в крові перевищував норму у 25 разів. У Луцьку чоловік викрав машину з помідорами (відео)

30 червня 2021 11:27

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

29-річному чоловікові не вдалося сховатися від правоохоронців, тепер йому належить відповісти за свій вчинок

У Луцьку посеред ночі нетверезий чоловік викрав мікроавтобус з шістьма тоннами помідорів.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Євгенія Кравець, машину вдалося розшукати в одному з приміських сіл.

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"У транспортному засобі патрульні виявили 29-річного чоловіка, який намагався втекти з місця події. Огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці події показав, що чоловік перебував у стані сп'яніння. Стрілки алкотестера показували в небо, що дорівнює 5 проміле. Це перевищення у 25 разів", – сказала речниці патрульної поліції Волині Валентина Мельник.

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Раніше ми повідомляли, що нещодавно у Київській області затримали викрадачів авто.

Також нагадаємо, у Львові автовикрадач ховався від копів у заметі.

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