У Луцьку в ДТП маршрутка врізалася у тролейбус з пасажирами (фото)

У середу, 16 лютого, у Луцьку сталася ДТП за участю маршрутки та тролейбуса. Внаслідок зіткнення у автобуса розбиті скляні двері, у тролейбуса – вікна.
Про це повідомляє Суспільне.
Подробиці аварії
Як розповів водій маршрутки №32, у маршрутці та тролейбусі на момент зіткнення перебували пасажири.
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"У мене було орієнтовно 20 осіб. Викликали поліцію, і люди вийшли", – сказав чоловік.
Він зазначив, що тролейбус повертав і виходив на крайню смугу.
"Я виходив ліворуч. Він у дзеркало не глянув, почав вивертатися, вирівнюватися. Я виїхав майже на паркан і виходить боком уперся у скло тролейбуса", – додав водій маршрутки.
Що кажуть у поліції?
Патрульний Василь повідомив, що у ДТП ніхто не постраждав, а у маршрутки та тролейбуса – механічні пошкодження.
"Водій маршрутки не дотримувався безпечного бічного інтервалу і допустив зіткнення з тролейбусом, який був з правого боку. Пишемо протокол на винуватця", – зазначив правоохоронець.
У центрі Херсона легковик влетів у маршрутку – троє постраждалих
У центрі Херсона вранці, 15 лютого, в ДТП потрапили легковик Mitsubishi та маршрутка №29. У результаті постраждав водій авто та два пасажири громадського транспорту, зараз двоє з них у лікарні.
За попередньою інформацією, легковик Mitsubishi не пропустив маршрутку, яка рухалася головною дорогою. У салоні автобуса на момент аварії було близько 10 пасажирів.
Після зіткнення 20-річного водія іномарки з тяжкими травмами доправили до Херсонської обласної лікарні.
В автобусі постраждали двоє пасажирів. Жінку з переломом стегна госпіталізували до міської лікарні, іншому постраждалому медики надали допомогу на місці.
Скільки людей гинуть у ДТП
За даними ВООЗ, щороку внаслідок ДТП гинуть близько 1,3 мільйона людей. Причому аварії на дорозі – головна причина смертності серед дітей та молоді віком від 5 до 29 років.
Більше половини загиблих у ДТП були вразливими учасниками дорожнього руху – пішоходи, мотоциклісти та велосипедисти.