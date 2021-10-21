Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 ⚽ ЦСКА - Зоря: онлайн 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

У Луцькому зоопарку спалахнула пожежа: тварин не вдалося врятувати

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
21 жовтня, 13:35
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пожежа трапилася сьогодні вранці, але його причини поки невідомі
Пожежа в зоопарку / Колаж "Сьогодні"
Пожежа в зоопарку / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні вранці, 21 жовтня, в Луцькому зоопаркусталася пожежа. В результаті загинули три мавпочки.

Про це повідомляє ДСНС Волинської області.

Реклама

Подробиці

Сталася пожежа в Центральному парку відпочинку імені Лесі Українки. Там горів дерев'яний будиночок 2х3 м. У ньому жили мавпочки.

В 7:42 пожежники ліквідували вогонь. На жаль, загинули три мавпочки породи "Чорнявий мангобей".

Причина пожежі встановлюються.

Реклама

Основні причини виникнення пожеж:

  • необережне поводження з вогнем;
  • несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
  • порушення правил пожежної безпеки.

Раніше ми писали:

  • 31 липня, в Туреччині, де спалахнули масштабні пожежі, над Ізміром впав метеорит. Очевидці повідомляють про вибух, який відбувся після падіння.
  • В умовах сильної за останні 30 років спеки лісові пожежі охопили передмістя грецької столиці. У ніч на середу кілька сотень людей змушені були тікати від вогню, який поширювався за лічені хвилини.
  • В Якутії (Росія) масштабні лісові пожежі, які знищують все на своєму шляху. Густий дим огорнув Якутськ і навколишні населених пункти.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦

21 жовтня 1991. Відбулася телефонна розмова між заступником голови Верховної Ради України Іваном Плющем та президентом Росії Борисом Єльциним

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

104 325

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Вакцинація
Станом на 20 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 743 615
Люди, які отримали мінімум одну дозу
8 373 550
Всього введених доз 15 117 165
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.21

Російський рубль (₽)

0.3694

Євро (€)

30.48

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
SHOW MUST GO ON

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Анджеліна Джолі на обкладинці ELLE
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти