У Мукачеві бійка на вулиці закінчилася стріляниною

У Мукачеві Закарпатської області ввечері в суботу, 13 лютого, сварка між двома чоловіками закінчилася стріляниною, в результаті один із фігурантів події був поранений в груди.

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Про це повідомила прес-служба поліції Закарпатській області.

Інцидент стався на вулиці Стефаника близько 19 години.

"За попередньою інформацією, до стрілянини призвів конфлікт між двома чоловіками. Словесна перепалка переросла спершу в бійку, а потім один із них дістав з кишені предмет, схожий на пневматичну зброю, і вистрілив у іншого", – повідомили в поліції.

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Потерпілого госпіталізовано, стрілка затримали патрульні, що прибули на місце події.

Нагадаємо, у Львівській області сталася бійка, під час якої двоє її учасників отримали вогнепальні поранення.

Ми також повідомляли, що в Києві чоловіки влаштували стрілянину з автоматів, а в Запоріжжі стріляли в охоронця магазину, який намагався затримати зловмисника.

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