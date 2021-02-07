"Поплили" могили і вінки: в Мукачевому затопило кладовище (відео)

У Мукачевому (Закарпатська область) в міському мікрорайоні "Паланок" затопило кладовище.
Про це повідомив місцевий телеканал "М-Студіо", розмістивши відповідне відео.
"У мукачівському мікрорайоні "Паланок" затопило кладовище. Найгірше те, що в воді опинилися саме свіжі могили", – йдеться в повідомленні.
Крім того, за інформацією каналу, практично суцільне болото навіть та частина кладовища, де ще продають місця.
Водночас, як повідомили "Укрінформу", в прес-службі Управління ДСНС в Закарпатській області, на підтоплене кладовище виїхали рятувальники, які повинні дати оцінку ситуації і спробують відкачати воду.
Прес-секретар Закарпатського управління ДСНС Наталія Батир також зазначила, що на Закарпатті готуються до підтоплення через сильні дощі та снігопади.
"У тому мікрорайоні протікає річка Латориця, і нам передавали прогноз про підвищення рівня води в ній, але вихід на заплаву очікується нижче руслом – в районі села Малі Геївці, це вже Ужгородський район", – розповіла вона.
Нагадаємо, під час січневого локдауна в Білоцерківському районі школярі влаштували на кладовищі нічну гулянку з музикою і відеозйомки.
Ми також повідомляли, що в Польщі п'яний українець на легковому автомобілі протаранив огорожу місцевого кладовища і зніс десяток могил.
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