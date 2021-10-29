Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

У небезпеці усі нещеплені діти. Поліомієліт виявили ще в одній області

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
29 жовтня, 14:02
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні побільшало дітей із підтвердженим вірусом поліомієліту – чому це страшна хвороба
В Україні нові випадки поліомієліту
В Україні нові випадки поліомієліту / Фото: Колаж: Сьогодні

Вірус, що викликає поліомієліт, виявили не лише у Рівненській області, а вже й на Закарпатті. Наразі зразки перевіряють фахівці референс-лабораторії ВООЗ у Гельсінкі.

Про це головний державний санітарний лікар Ігор Кузін сказав під час брифінгу.

Реклама

За його словами, експерти провели епідеміологічне розслідування цього випадку.

"Визначено коло контактних осіб, взято на дослідження проби води та ґрунту. Окрема група працювала і в Закарпатській області. Там також підтвердили наявність поліовірусу", – сказав Кузін.

Він додав, що від результатів розслідування залежить, які заходи вживатиме влада. Щодо Рівненської області, то там фахівці Держпродспоживслужби вирішують, чи пускати невакцинованих дітей до шкіл.

Реклама

Також у громаді, де живе дитина з поліомієлітом, із 243 дітей вакцинувалося лише 86, у 109 були тимчасові протипоказання. Батьки ще 48 дітей взагалі відмовилися від щеплень.

Чому варто боятися вірусу?

Кузін нагадав, що поліомієліт може викликати параліч на все життя, а іноді й призвести до смерті. Він закликав батьків не ризикувати здоров'ям своїх дітей і зробити щеплення, якщо воно відсутнє. Нині під загрозою усі невакциновані діти країни до 5 років.

"Поліомієліт – це страшне захворювання, від якого немає ліків. Єдиний захист від нього – вакцинація", – Заявив Кузін.

Реклама

Дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 14 років.

Станом на 1 жовтня найкраща ситуація з вакцинацією дітей від поліомієліту у Києві, Кіровоградській та Сумській областях. Найгірша – у Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях. Усього по Україні лише 59,7% однорічних дітей отримали три перші дози щеплення.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
ТОП-компанії
Податковий рекорд телеком-ринку
Що можна зробити на ці гроші
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 жовтня 1991. Постановою Верховної Ради України міністром праці України призначений Михайло Каскевич...

Зануритись у той день
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Короновірус за тиждень

153 289

захворіло за тиждень в Україні

+34%

Вакцинація
Станом на 28 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 292 521
Люди, які отримали мінімум одну дозу
9 790 278
Всього введених доз 17 082 799
Детальніше
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Опитування
ТОП-матчі

Маріуполь

Завтра

14:00

Динамо

21.0

7.70

1.14

Шахтар

Завтра

17:00

Десна

1.28

5.50

11.5
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,01
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Полоскотати нерви
Як сильно ти готовий злякатися
Обрати горор
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
TO BE CONTINUED...
У гучної "Дюни" буде продовження. Чекаєте?
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти