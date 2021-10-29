У небезпеці усі нещеплені діти. Поліомієліт виявили ще в одній області

В Україні побільшало дітей із підтвердженим вірусом поліомієліту – чому це страшна хвороба

В Україні нові випадки поліомієліту / Фото: Колаж: Сьогодні

Вірус, що викликає поліомієліт, виявили не лише у Рівненській області, а вже й на Закарпатті. Наразі зразки перевіряють фахівці референс-лабораторії ВООЗ у Гельсінкі.

Про це головний державний санітарний лікар Ігор Кузін сказав під час брифінгу.

Реклама

За його словами, експерти провели епідеміологічне розслідування цього випадку.

"Визначено коло контактних осіб, взято на дослідження проби води та ґрунту. Окрема група працювала і в Закарпатській області. Там також підтвердили наявність поліовірусу", – сказав Кузін.

Він додав, що від результатів розслідування залежить, які заходи вживатиме влада. Щодо Рівненської області, то там фахівці Держпродспоживслужби вирішують, чи пускати невакцинованих дітей до шкіл.

Реклама

Також у громаді, де живе дитина з поліомієлітом, із 243 дітей вакцинувалося лише 86, у 109 були тимчасові протипоказання. Батьки ще 48 дітей взагалі відмовилися від щеплень.

Чому варто боятися вірусу?

Кузін нагадав, що поліомієліт може викликати параліч на все життя, а іноді й призвести до смерті. Він закликав батьків не ризикувати здоров'ям своїх дітей і зробити щеплення, якщо воно відсутнє. Нині під загрозою усі невакциновані діти країни до 5 років.

"Поліомієліт – це страшне захворювання, від якого немає ліків. Єдиний захист від нього – вакцинація", – Заявив Кузін.

Реклама

Дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 14 років.

Станом на 1 жовтня найкраща ситуація з вакцинацією дітей від поліомієліту у Києві, Кіровоградській та Сумській областях. Найгірша – у Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській областях. Усього по Україні лише 59,7% однорічних дітей отримали три перші дози щеплення.