У перший день літа Карпати замело снігом – фото

Гору Піп Іван Чорногірський третій день засипає снігом – фото засніжених Карпат

1 червня українські Карпати продовжує засипати снігом. Температура в горах опустилася до 1 градуса морозу.

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Про це повідомив Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Аномальна погода спостерігається на горі Піп-Іван Чорногірський. Небо в цьому районі затягнуло хмарами, а видимість обмежена до 30 метрів.

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"На г. Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 30 м. Вітер південно-східний 10-12 м/с. Температура повітря -1 градус", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, 29 травня в окупованому Росією Сімферополі бушувала негода. Йшов настільки сильний дощ, що видимість була практично нульова. Деякі вулиці затопило, як і припарковані на них автомобілі.

Крім того, у Херсонській області пронісся потужний торнадо. Сильний вітер повалив дерева, позривав дахи з будинків і пошкодив паркани.