У Рівненській області горе-матір поклала немовля в морозилку

Жінка народила дитину самостійно вдома, але стверджувала, що пологи були передчасні

У дитини настало загальне переохолодження організму / Колаж "Сьогодні"

У Рівненській області 35-річна жінка народила дитинуі засунула її в морозилку. Вона стверджувала, що дівчинка народилася мертвою.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Народила вдома і заморозила

Жінка народила дитину вдома і самостійно перерізала їй пуповину. Потім вона загорнула немовля в рушник, пакет і поклала його в морозильну камеру. Як запевняла жінка – дівчинка народилася передчасно і мертвою.

Дитина була живою

Поліцейські встановили, що жінка народила дитину орієнтовно на 37 тижні вагітності. Експертиза підтвердила, що дівчинка народилася живою, а смерть наступила через загальне переохолодження організму.

Покарання для горе-матері

35-річну жінку визнали винною в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини після передчасних пологів (ст. 117 КК України).

Обвинувачена свою провину повністю визнала і розкаялася. Суд призначив жінці покарання – 3 роки позбавлення волі, а на підставі ст. 75 КК України звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки.

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У Житомирі жінка звернулася в поліцію через те, що її 27-річна дочка під час пологів втратила дитину. Під час перевірки виявилося, що у дівчина під час прогулянки на околиці міста стався викидень. Там вона і залишила пакет з мертвою дитиною.

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