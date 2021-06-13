На Рівненщині чоловік до втрати свідомості побив дівчинку-підлітка на дитячому майданчику

Тягав за волосся та бив ногами – так на Рівненщині дівчину-підлітка провчив на ігровому майданчику дорослий чоловік, бо його донька поскаржилася на словесну образу. Батько приїхав на майданчик і перед усіма дітлахами відлупцював кривдницю, йдеться у новинах "Сьогодні"

"Вони сказали, що я зрадниця. І дружу заради солодкого. Виганяли з майданчика", – так почався конфлікт, пояснює 11-річна Аня, яка поскаржилася батькові, що її ображають дітлахи. Він кинувся шукати кривдників. У натовпі дітей відшукав 14-річну Ірину.

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Дівчинку чоловік провчив на цьому дитячому майданчику, свідками були кілька дітей. Кривдницю доньки схопив за волосся, повалив на землю та кілька разів ударив ногами.

16-річний Андрій бачив, як чоловік бив дівчинку, і подзвонив її батькам.

"Потягнув її і вона впала. Я стояв на дорозі. Побачив, як потягнув і кинув за коси — я втік", – розповідає хлопець.

За кілька хвилин прибігла матір Ірини — дівчинка була непритомна. Кривдник якраз втікав з місця інциденту.

"Він пару разів вдарив її лицем об камінь. Втратила свідомість, впала. Він бив у груди, в живіт і в лице. Глянула, а в нього 44 розмір", – каже матір постраждалої Марія Легка.

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Наслідки виховання помітні на обличчі Ірини. В неї численні забої та опухла щока. В лікарні діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку, але відпустили додому.

"Сьогодні" розшукали нападника. 36-річний Ігор із дружиною виховує двох діток. Запевняє, що не гамселив чужої доньки.

"Я не бив її ногами. Взяв за коси, зжав зі злості. Кажу: ще раз мою Аню образиш. Не знаю, що зроблю. І кинув", – запевняє чоловік.

Ігор із дружиною вже ходили просити вибачення в родини постраждалої. Пояснював, що був трохи напідпитку та не стримався.

"Образливо стало за дитину. Емоції не стримав, знаю, що не правий, не можна. Не видержав чисто по-людськи", – стверджує Ігор.

Слідчі чекають результатів судово-медичної експертизи потерпілої. Поки справу розслідують як завдання легких тілесних ушкоджень.

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Зловмисник свою провину визнає. Тож йому тепер загрожує покарання у вигляді штрафу чи виправні роботи. За таке виховання суд може призначити Ігорю 850 гривень штрафу чи рік громадських робіт.

Нагадаємо, у Харкові 16-річний хлопець напав на дівчат та жорстоко їх побив. Одну з них він кинув на землю і бив ногами.