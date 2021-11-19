На Рівненщині від COVID-19 померла вагітна – нові подробиці (відео)

Для Дубно це друга смерть вагітної жінки від COVID-19 цього місяця

"Не вистачає кисню – я задихаюся"! Це повідомлення рідним перед смертю написала 20-річна вагітна жінка. Так Олена, яка має діагностували коронавірус скаржилася на умови у лікарні. Мовляв, кисню не вистачало, а медики недбало ставляться до своїх обов'язків. Не врятували ні вагітну, ні її ненароджену дитину. Чи мали шанси — з'ясував кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук.

Мати не випускає із рук весільні фотографії доньки. Два тижні тому Олена почала кашляти: сімейний лікар запідозрила бронхіт. Вагітна на сьомому місяці лікувалася вдома, але стан лише погіршувався.

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"Кололи їй антибіотики. Їй погіршало, дідусь завіз. Зробили тест, піднялася температура. Тест підтвердив коронавірус... Вона мені написала, що в мене коронавірус...", – каже мати дівчини Наталія Рибкіна.

Ось листування з Оленою із лікарні. Від усвідомлення, що це її останні повідомлення у житті, – мороз шкірою. Олена скаржилася рідним, що медики у пологовому майже нічого не роблять. Мовляв, лікувати почали лише на 4-й день. А ще писала – їй часто не вистачає кисню.

Пише: "Дихати не можу взагалі! Вийти не можу до туалету. З маскою ще більш-менш. Тепер у палаті не сама. Коли та дихає, то маю мало кисню".

Під апаратом із киснем вагітна пробула 5 днів. Потім – уночі лікарі зателефонували і повідомили про смерть Олени. Не врятували й немовля.

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"Ви бачили, що її не врятувати. Чому не рятували дитину? Тому що "перевагу віддаємо мамі"! Добре, я все розумію, але ви ж бачили, що все... дитина щодня перевірялася, із серцем було все добре. "Чому не намагалися? 7 місяць...", – каже тітка померлої.

Насамперед лікарі рятували вагітну. Поки реанімували, плід завмер. Шансів зберегти дитину не було жодних, запевняють у пологовому.

Що кажуть медики

Робили все, щоб урятувати Олену – запевняють медики. Вагітна була не вакцинована і страждала на астму. Саме тому їй не допомагав кисневий апарат.

"Було важко дихати і задихалася – це не тільки тому, що у неї була астма. Та й ковід! Це дві патології, які потребують окремої корекції, зокрема кисневої терапії", – пояснює начальник департаменту охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації Олег Висовник.

"Коли побачили, що не врятували, то вже плід був мертвий. Це хвилини. На мертвому плоді робити операцію, пробувати витягнути... Ми розуміємо, що там не буде нічого...", – додає головний лікар пологового будинку Ростислав Андрощук.

Спеціальна медична комісія тепер має крок за кроком перевірити всі дії медиків у критичний момент. Або всю допомогу надавали, могли врятувати вагітну або хоча б дитину. Рідні покійної Олени подавати заяви до поліції не будуть. Про трагедію розповіли, щоб застерегти інших вагітних.

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