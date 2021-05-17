У Рівненській області перекинувся автобус з пасажирами: є постраждалі (фото, відео)

/ Фото: Нацполиция
У селі Мирогоща Рівненської області під час руху перекинувся автобус. Чотирьох пасажирів доставили в лікарню.
Про це повідомляє поліція Рівненській області.
ДТП сталося сьогодні близько 8:15. 28-річний місцевий житель, водій маршрутного таксі сполученням "Дубно – Рівне" уникав зіткнення з легковиком, який виїхав на "зустрічку". Від такого маневру автобус вилетів на узбіччя і перекинувся.
До лікарні доставили чотирьох людей. Їх стан поки оцінюють медики. Усього в салоні автобуса перебувало близько 20 людей.
/ Фото: Нацполиция
Водій автобуса за зовнішніми ознаками тверезий. Дорожній рух на вказаній ділянці дороги поки частково утруднений. Його регулюють поліцейські, також на місці працюють рятувальники.
/ Фото: Нацполиция
Нагадаємо, під Хмельницьким вантажівка придавив мікроавтобус і легковик.
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