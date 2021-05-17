У Рівненській області перекинувся автобус з пасажирами: є постраждалі (фото, відео)

Водій автобуса намагався об'їхати легковик, але транспорт не витримав різкого маневру і перекинувся

/ Фото: Нацполиция

У селі Мирогоща Рівненської області під час руху перекинувся автобус. Чотирьох пасажирів доставили в лікарню.

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Про це повідомляє поліція Рівненській області.

ДТП сталося сьогодні близько 8:15. 28-річний місцевий житель, водій маршрутного таксі сполученням "Дубно – Рівне" уникав зіткнення з легковиком, який виїхав на "зустрічку". Від такого маневру автобус вилетів на узбіччя і перекинувся.

До лікарні доставили чотирьох людей. Їх стан поки оцінюють медики. Усього в салоні автобуса перебувало близько 20 людей.

Реклама / Фото: Нацполиция

Водій автобуса за зовнішніми ознаками тверезий. Дорожній рух на вказаній ділянці дороги поки частково утруднений. Його регулюють поліцейські, також на місці працюють рятувальники.

/ Фото: Нацполиция

Нагадаємо, під Хмельницьким вантажівка придавив мікроавтобус і легковик.

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Крім того, у Києві на проспекті Леся Курбаса відбулася ДТП – перекинувся бетономішалка.