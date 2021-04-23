У Рівненській області п'яна жінка напала з пляшкою на поліцейську (фото)

Поліцейська була на службі, коли все сталося – п'яна жінка не реагувала на зауваження і провокувала бійку – подробиці

У місті Вараш Рівненській області нетвереза місцева жителька побила пляшкою 47-річну поліцейську. Постраждалу госпіталізували, а зловмисницю помістили в ізолятор тимчасового тримання.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався, коли дільнична перебувала на службі і за зверненням місцевих жителів йшла саме до заявника у мікрорайоні Будівельників.

Лайку і погрози на свою адресу вона почула від нетверезої 30-річної місцевої жительки, яка сиділа на лавці. Поліцейська зробила їй зауваження і попередила, що такими діями вона вчиняє адміністративне правопорушення.

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Жінка, яка за зовнішніми ознаками була в стані алкогольного сп'яніння, проігнорувала вимогу поліцейської і почала чинити опір.

Зловмисниця продовжувала нецензурно виражатися і провокувати бійку. Офіцерка повідомила про конфлікт по спецлінії "102". Коли це почула 30-річна зловмисниця, то накинулася на дільничну, смикала її за формений одяг, а потім – вдарила по голові скляною пляшкою.

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Патрульні, які приїхали на виклик, затримали правопорушницю і доставили в райвідділ.

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Постраждалу госпіталізували. Медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму голови, струс мозку, тріщину кістки лобової області і численні забої.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. За результатами судово-медичної експертизи буде прийматися остаточне процесуальне рішення.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру і обрання запобіжного заходу. Їй загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Відомо, що жінка зловживає алкогольними напоями і вже неодноразово потрапляла в поле зору поліцейських – вона знаходиться на обліку за вчинення домашнього насильства.

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