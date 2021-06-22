На Рівненщині у ДТП потрапила сім'я. В якому стані постраждалі

На Рівненщині водій автомобіля Dodge перевищив швидкість, не впорався з керуванням і виїхав за межі траси, де машина перекинулася. Постраждали і водій, і його пасажири – дружина і двоє маленьких дітей.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин поблизу села Костянтинівка.

Авто сильно пошкоджено від удару. Фото: ГУНП

У 38-річного чоловіка діагностували важку черепно-мозкову травму і мозкову кому, а у його 39-річної дружини – забій хребта.

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Також отримали травми шестирічні двійнята: у дівчинки медики виявили рани і перелом щелепи, а у хлопчика діагностували численні осаднення і забої. Після надання медичної допомоги їх відпустили.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування.

Раніше ми повідомляли, що у Вінниці зіткнулися маршрутка і легковик – один загиблий, двоє в реанімації. Слідчі встановлюють причини і обставини смертельної ДТП.

Також нагадаємо, у Києві сталася ДТП з постраждалими. Ford і "ВАЗ" зіткнулися біля ТЦ "Ультрамарин" – з останнього на проїжджу частину випав пасажир. Дивіться відео з місця події: