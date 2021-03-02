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У Рівному 11-річна дівчинка наковталася таблеток

2 березня, 12:34

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зараз дитина в реанімації

У Рівному поліція відкрила кримінальне провадження за фактом медикаментозного отруєння 11-річної дівчинки.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, про те, що дитина випила 40 таблеток "парацетамолу", повідомили медики. Ювенальні поліцейські попередньо встановили, що причиною такого вчинку стали непорозуміння на побутовому ґрунті, водночас у сім’ї конфліктів не виникало.

У жодних групах в соцмережах дівчинка участі не брала. Дитина зараз перебуває в реанімації. За словами медиків загрози життю немає, стан задовільний.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "доведення особи до замаху на самогубство, вчинене стосовно неповнолітнього". Триває ретельна перевірка.

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Зазначимо, це вже не перший такий випадок. Раніше в Умані Черкаської області дві дівчинки 14 років напилися пігулок дротаверину, щоб таким чином привернути увагу своїх близьких.

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А під Києвом у Боярці учениці ліцею випили по 40 пігулок дротаверину – 13-річна дівчинка загинула, а 12-річну змогли врятувати.

Крім того, в Сумах дві учениці наковталися препарату від застуди.

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реанімація Рівне таблетки дівчинка парацетамол
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