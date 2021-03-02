У Рівному 11-річна дівчинка наковталася таблеток

У Рівному поліція відкрила кримінальне провадження за фактом медикаментозного отруєння 11-річної дівчинки.
Як повідомили в пресслужбі ГУНП, про те, що дитина випила 40 таблеток "парацетамолу", повідомили медики. Ювенальні поліцейські попередньо встановили, що причиною такого вчинку стали непорозуміння на побутовому ґрунті, водночас у сім’ї конфліктів не виникало.
У жодних групах в соцмережах дівчинка участі не брала. Дитина зараз перебуває в реанімації. За словами медиків загрози життю немає, стан задовільний.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "доведення особи до замаху на самогубство, вчинене стосовно неповнолітнього". Триває ретельна перевірка.
Зазначимо, це вже не перший такий випадок. Раніше в Умані Черкаської області дві дівчинки 14 років напилися пігулок дротаверину, щоб таким чином привернути увагу своїх близьких.
А під Києвом у Боярці учениці ліцею випили по 40 пігулок дротаверину – 13-річна дівчинка загинула, а 12-річну змогли врятувати.
Крім того, в Сумах дві учениці наковталися препарату від застуди.
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