У Рівному чиновники влаштували бійку на сесії облради – відео

В облраді ніяк не могли домовитися про виплати зарплати медикам – як сталася бійка

У Рівному на сесії обласної ради відбулася масова бійка. Вона почалася коли чиновники обговорювали зарплати медиків і скорочення ставок.

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Про це повідомляє "Час Дій".

На відео видно, що люди підійшли до трибуни і намагалися один одного перекричати. Під час конфлікту почалася бійка, після цього в залі оголосили перерву.

"Головний меседеж – людям треба зарплати виплатити. Обласні обранці наполягають на тому, щоб департамент (охорони здоров'я і захисту, - Ред.) розформували і знову утворили два управління – цивільного захисту населення та охорони здоров’я", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше під Харковом депутат влаштував шоу на сесії міськради, перекрикуючи з гучномовцем інших чиновників.

Крім того, у Київській області колега вдарив у голову депутатку за зйомку бійки.

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