У Рівному з'явиться унікальний дитсадок у вигляді бджолиних сот (фото)

Кожен з дитсадків проекту Соти – це інноваційні споруди з яскравим сучасним дизайном

У мікрорайоні "Північний" у Рівному в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця року має завершитися будівництво дитячого садка на 220 місць. Садок, який буде виконаний у вигляді бджолиних сот, будується по знаменитому проекту дніпропетровських архітекторів, вперше реалізованому в Дніпропетровській області у 2018 році.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав Юрій Голик.

Фото: facebook.com/y.golyk

"Перші три дитсадка за таким проектом, але з меншою місткістю – на 115 місць, – були побудовані нами у Дніпропетровській області. У Підгородньому, Романковому та Іларіоновому" , – повідомив консультант програми "Велике будівництво" Голик.

Фото: facebook.com/y.golyk

Кожен з дитсадків проєкту "Соти" – це інноваційні споруди з яскравим сучасним дизайном, створені з використанням енергоефективних технологій, які забезпечують максимальний комфорт як для дітей, так і для персоналу. Зокрема, одним з нововведень, які застосовуються в садках цього проєкту, є внутрішній двір з підігрівом підлоги.

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"Приємно бачити, як класний проєкт втілюють і в інших областях", – написав Голик.

Фото: facebook.com/y.golyk

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Тим часом в Україні в рамках "Великого будівництва" осучаснюють лікарні. Як повідомляли новини "Сьогодні", завдяки програмі президента, деякі райони Дніпропетровщини вперше отримають КТ для порятунку хворих.

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