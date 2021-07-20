Під Рівним відбувся вибух на заводі з виробництва азотних добрив (відео)

Екоінспекція повинна взяти повітря на проби і повідомити результати найближчим часом

У Мережі свідки публікують відео і знімки події. Фото: колаж "Сьогодні"

У Рівному стався вибух на заводі "Азотний". Над заводом утворилася величезна помаранчева хмара, яку розносить вітер.

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Про це повідомляє сайт Чарівне.інфо.

Представник ГУ ДСНС України в Рівненській області Дмитро Мельник повідомив, що ніхто не постраждав. Зараз служби ліквідовують наслідки вибуху.

"Прошу не панікувати. Нічого серйозного не відбулося, загрози викиди не несуть. Екоінспекція візьме повітря на проби і повідомить результати найближчим часом", – зазначив Мельник.

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Завод після вибуху. Фото: Чарівне.інфо

Однак у Мережі місцевих просять про всяк випадок закрити вікна.

Відзначимо, що "Рівнеазот" – один з найбільших заводів хімічної промисловості України.

Раніше ми писали, що в Кам'янці-Подільському від вибуху на вулиці постраждали шестеро людей.

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Також ми повідомляли, що під Житомиром прогримів потужний вибух на святкуваннях Івана Купала.