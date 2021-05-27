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У Рівному шестикласник зґвалтував школяра: що відомо

27 травня, 20:13

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Покарання за такий злочин – до 10 років позбавлення волі, але через вік порушника не зможуть притягнути до кримінальної відповідальності

У Рівному учень 6 класу зґвалтував на рік молодшого хлопчика. Це сталося у туалеті одного з ресторанів.

Про інцидент повідомив заступник начальника Нацполіції у Рівненській області Олександр Панасюк, пише rivne.online.

До правоохоронців звернулася мати потерпілого і розповіла про сексуальне насильство. У поліції почали кримінальне провадження і призначили експертизи.

Рішення про відповідальність приймуть у червні.

"Стаття передбачає покарання у вигляді десяти років позбавлення волі, але оскільки, шестикласник не досягнув віку кримінальної відповідальності, будемо звертатися про застосування примусових заходів виховного характеру", – сказав Панасюк.

Нагадаємо, нещодавно у Львові школяр на вулиці намагався зґвалтувати жінку.

Крім того, у Дніпрі дитину два місяці ґвалтував його однокласник.

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