У Рівному шестикласник зґвалтував школяра: що відомо

У Рівному учень 6 класу зґвалтував на рік молодшого хлопчика. Це сталося у туалеті одного з ресторанів.
Про інцидент повідомив заступник начальника Нацполіції у Рівненській області Олександр Панасюк, пише rivne.online.
До правоохоронців звернулася мати потерпілого і розповіла про сексуальне насильство. У поліції почали кримінальне провадження і призначили експертизи.
Рішення про відповідальність приймуть у червні.
"Стаття передбачає покарання у вигляді десяти років позбавлення волі, але оскільки, шестикласник не досягнув віку кримінальної відповідальності, будемо звертатися про застосування примусових заходів виховного характеру", – сказав Панасюк.
Нагадаємо, нещодавно у Львові школяр на вулиці намагався зґвалтувати жінку.
Крім того, у Дніпрі дитину два місяці ґвалтував його однокласник.